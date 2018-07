Felipão vê mais virtudes do que defeitos na equipe

Luiz Felipe Scolari considera que a seleção brasileira deu um passo à frente na partida contra a Itália. Viu muito mais virtudes do que defeitos, elogiou a disposição de Neymar em atuar pensando no time e disse que vai manter o esquema tático utilizado ontem na partida contra a Rússia, segunda-feira, em Londres. E fará no máximo três alterações na equipe em relação à que iniciou o jogo ontem. Uma delas é a entrada de Thiago Silva no lugar de Dante.

"Para mim, houve muito mais evolução do que qualquer outra coisa. É o segundo jogo, a implantação de uma forma de jogar", disse Felipão. "Gostei da equipe em todos os aspectos, da maneira como se comportou."

O treinador realmente pareceu satisfeito com o desempenho da equipe e não fez uma só crítica aos jogadores. E voltou a elogiar bastante o atacante Neymar. "O sistema que usamos foi bastante semelhante ao que o Muricy usa no Santos. Ele se posicionou como um segundo atacante e foi perfeito. Teve a função de dificultar a saída de bola do Pirlo e o fez o que a gente pediu. Está preocupado em ser útil à seleção brasileira."

No entender do treinador, o que impediu a vitória brasileira ontem foi o primeiro gol italiano, que saiu após um escanteio. "Foi um gol estranho, uma bola baixa, que não acontece, não é normal. Aí, eles (italianos) jogaram um pouquinho melhor", considerou. "Se não toma aquele gol, provavelmente as coisas teriam sido mais fáceis do que a gente imagina."

Felipão também ficou contente com a atuação dos volantes Hernanes e Fernando.

"O Brasil ganhou dois grandes jogadores para o futuro", disse, após lembrar que o gremista estava estreando na seleção e o jogador da Lazio voltava depois de muito tempo afastado.

Scolari só foi um pouco reticente ao falar sobre a possibilidade do meia Kaká, que entrou no segundo tempo ontem, começar a partida contra os russos. "Não sei, vou pensar ainda", desconversou.

Itália. O técnico Cesare Prandelli considerou que sua equipe disputou uma ótima partida contra um time que definiu como "muito forte". "Mesmo no primeiro tempo, o jogo foi parelho. No segundo tempo, com um 4-3-3, nós conseguimos reagir." Ele também elogiou a atuação de Balotelli. "Fez um belo gol e ainda criou várias chances."