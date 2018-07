Felipão vê Palmeiras pronto para títulos

SÃO PAULO - O elenco do Palmeiras já foi chamado de fraco e limitado. Muita gente, até mesmo torcedores do próprio clube, não apostava num início de ano tão bom e promissor como o que vem ocorrendo. Líder do Campeonato Paulista, o time nesta quarta-feira volta suas atenções para a Copa do Brasil, uma das metas do semestre. Enfrenta o Santo André, às 21h50 (de Brasília, com transmissão da rádio Estadão/ESPN), fora de casa, no primeiro jogo das oitavas de final.

Especialista em torneios "mata-mata", Luiz Felipe Scolari garante que conseguiu mudar a mentalidade da equipe em competições eliminatórias - os jogadores perdiam a concentração em jogos decisivos. No ano passado, por exemplo, o Palmeiras caiu na semifinal da Copa Sul-Americana, contra o Goiás. Aquela derrota de virada por 2 a 1, no Pacaembu, foi usada pelo treinador na tentativa de evitar os mesmos erros. "Serviu como lição e vimos algumas deficiências também no aspecto extracampo", apontou. "A gente achava que tinha algumas lideranças, mas não era assim e fomos mudando a equipe", contou.

Hoje Felipão não tem muito do que reclamar. Apesar da demora, conseguiu as peças que queria e tem praticamente o chamado time ideal. "Temos um grupo um pouco diferente em relação ao do ano passado, com outra filosofia", falou. "O aspecto do grupo é melhor e fica mais fácil trabalhar esse lado emocional nos jogos que estão por vir", disse, lembrando que a equipe entra também em fase decisiva no Estadual. "O Palmeiras, hoje, tem outra dinâmica e é um dos candidatos ao título no Paulista e na Copa do Brasil. Mas uma das melhores equipes também pode ser eliminada", pregou, pedindo cautela ao grupo.

De acordo com o técnico, o Palmeiras não melhorou apenas no aspecto emocional. "A grande evolução foi taticamente e temos um equilíbrio completo em todos os setores", comemorou.

Até por já ter o grupo afinado, Felipão prefere não mexer muito no time e hoje deve deixar Wellington Paulista no banco. O atacante, apresentado na semana passada, fez o primeiro coletivo na segunda-feira e já mostrou suas credenciais, ao anotar dois gols. Mesmo assim, o treinador prefere esperar para colocá-lo em campo desde o início do jogo.

"Eu fiz um trabalho de 40 minutos (anteontem) para ver a movimentação dele (Wellington) e o entrosamento que ele tem com o Kleber", explicou Felipão. "Em uma escala de 0 a 100, ele tem 5% de chances (de ser titular). Não dá para mudar agora a característica da equipe, que está bem entrosada."

Como Lincoln sentiu um desconforto muscular e não foi relacionado para o confronto no ABC, o meio de campo será formado por Tinga e Valdivia. O chileno, aliás, entrou bem na vitória sobre o Grêmio Prudente por 2 a 0, domingo, pelo Estadual. "Ele já aguenta jogar 70 minutos no mínimo", disse Felipão.

SANTO ANDRÉ - Neneca; Marcelo Godri, Vitor Hugo, Anderson e Dênis; Wallax, Magno, Aloísio e Richely; Borebi e Célio Codó. Técnico: Sandro Gaúcho.

PALMEIRAS - Deola; Cicinho, Danilo, Thiago Heleno e Rivaldo; Marcos Assunção, Márcio Araújo, Tinga e Valdívia; Luan e Kleber. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro - Guilherme Cereta de Lima; Horário - 21h50 (de Brasília); TV - Globo, Band e ESPN Brasil; Rádio - Estadão/ESPN (AM 700/FM 92,9); Local - Estádio Bruno José Daniel, em Santo André (SP).

