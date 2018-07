Felipão vê Ronaldinho Gaúcho 'com chances iguais as dos outros'

FORTALEZA - O técnico Luiz Felipe Scolari afirmou, na noite desta segunda-feira, que Ronaldinho Gaúcho entrará na luta por uma vaga na seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo de 2014 em igualdade de condições com os outros candidatos a um lugar no grupo de 23 jogadores que serão chamados para disputar a competição.

"Ronaldinho tem as mesmas chances de convocação para a Copa de 2014 que os outros que já convoquei", assegurou o treinador, em Fortaleza, onde recebeu o título de cidadão fortalezense e o Troféu Flávio Ponte, como personalidade esportiva do ano.

O comandante, entretanto, evitou projetar o retorno de Ronaldinho à seleção ao dizer que "o suspense só será revelado em 6 de maio de 2014, quando anunciarei a lista dos convocados" para o Mundial que será realizado no Brasil.

No último domingo, em entrevista para a TV Globo, Scolari disse que as portas da seleção brasileira seguem abertas para Kaká, outro astro que, assim como Ronaldinho, perdeu espaço no time nacional nos últimos tempos. Desta forma, o técnico espera manter estas duas estrelas motivadas e como boas opções para integrar o grupo que irá disputa a Copa.

Felipão também desconversou sobre o desempenho de Lucas, do Paris Saint-Germain, com a camisa nacional ao afirmar que ele "não amarelou na seleção, porque amarela é a cor da camisa da seleção". Já em relação ao atacante Bernard, o treinador foi só elogios. "Ele tem alegria nas pernas e joga muito, além de ser muito brincalhão", disse o treinador.