Felipe Anderson, chave para trazer Robinho

A boa atuação de Felipe Anderson na vitória sobre o Figueirense poderá ajudar o Santos a trazer de volta um velho ídolo da torcida. Um representante do Milan esteve sábado na Vila Belmiro acompanhado do ex-lateral são-paulino Serginho e gostou do meia, que pode ser envolvido numa negociação para repatriar Robinho. Felipe Anderson fez boa jogada no gol de letra de Pato Rodríguez e marcou o segundo gol do Santos.

O clube italiano também tem interesse no volante Arouca, que teve atuação discreta, e no goleiro Rafael (o único dos três que tem passaporte europeu).

Robinho tem contrato até junho de 2014, mas está na reserva - o que pode facilitar sua saída se, até janeiro, quando será aberta a janela de transferências na Europa, não recuperar a posição.

Outro jogador que interessa ao clube é Julio Baptista, que está no Málaga. Ele foi oferecido por um empresário e Muricy deu sinal verde para sua contratação. O problema é que ele não joga há mais de um ano por causa de duas contusões sérias: fratura no pé direito e ruptura do tendão de Aquiles do mesmo pé.

O lateral Léo, que este ano só participou de 24 dos 72 jogos do time, acertou a renovação de contrato até o fim de 2013.

