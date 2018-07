Felipe é vetado mais uma vez. Júlio César joga

O goleiro enfrentou o Racing, em Montevidéu, e o Independiente Medellín, no Pacaembu, e parece ter conquistado a confiança de Mano Menezes, que inicialmente apostava em Rafael Santos, o outro reserva.

Magro. Grande amigo de Ronaldo, Roberto Carlos afirmou que o Fenômeno está mais motivado para encarar o Flamengo. E o motivo é simples: "ele deu uma segurada na comida e afinou", falou.

Ronaldo ficou fora dos dois últimos jogos do time para recuperar a forma física. De acordo com o lateral, o atacante entrou numa dieta rigorosa. "Ele voltou a se cuidar. Todo mundo sabe que o mínimo de comida já deixa ele inchado. Mas é um inchaço normal, porque ele tem uma diferença de corpo dos outros ."

Antes de acertar com o Corinthians, Ronaldo realizava recuperação no Flamengo e foi criticado pela torcida por acertar com o rival. "Ele não teve proposta do Flamengo, e a torcida não entendeu isso. As provocações em cima dele servirão para nos motivar ainda mais", disse o lateral.