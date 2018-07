Felipe França avança à semifinal dos 100m peito em Xangai

XANGAI - Apontado como uma das principais esperanças da natação brasileira no Mundial de Esportes Aquáticos em Xangai, na China, o brasileiro Felipe França começou sua participação na competição fazendo bonito na madrugada deste sábado (horário de Brasília).

O atleta avançou às semifinais da prova dos 100m peito, terminando com o quarto melhor tempo das eliminatórias, cravando 1min00s01. A primeira colocação ficou com o norueeguês Alexander Dale Oen, com 59s71. Em segundo lugar, apareceu o neozelandês Glenn Snyders (59s94), e em terceiro, o japonês Kosule Kitajima (59s96).