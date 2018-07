França completou a prova em 27s01 para conquistar o ouro e ficar à frente do italiano Fabio Scozzoli, que levou a prata com o tempo de 27s17. O atual detentor do recorde mundial da prova, o sul-africano Cameron Van Der Burgh, ficou com o bronze com o tempo de 27s19.

(Reportagem de Greg Stutchbury)