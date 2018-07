Felipe França fica fora da final dos 100m peito no Mundial em Kazan

Felipe França decepcionou neste domingo, no Mundial de Esportes Aquáticos, ao deixar escapar nos metros finais de sua sessão a vaga na final dos 100 metros peito, em Kazan, na Rússia. Ele não passou do 11º tempo na semifinal, enquanto Felipe Lima foi o 13º.

França fez boa largada e sustentou a segunda colocação durante a maior parte da prova. Nos metros finais, contudo, o brasileiro perdeu ritmo e bateu apenas em sexto lugar, com 59s89. Para efeito de comparação, anotou 59s21 para levar o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Toronto. Também foi melhor na eliminatória, com 59s56.

Ele era um dos favoritos ao título mundial porque registrara anteriormente o terceiro tempo do ano. "Eu estava um pouco cansado. Cansei mais na volta, isso faz com que a gente aprenda a não errar lá na frente. Tenho certeza de que vou corrigir as falhas. E bola para frente porque ainda não acabou", disse França, em entrevista ao Sportv.

Na terça-feira, o brasileiro disputará as eliminatórias dos 50 metros peito, prova que é sua especialidade. Ele foi campeão mundial em Xangai, em 2011, e medalha de prata no Mundial de Roma, em 2009.

Correndo por fora na disputa do peito, Felipe Lima teve desempenho semelhante ao de França neste domingo. Virou em terceiro lugar, mas caiu de rendimento na parte final e bateu apenas na oitava e última colocação da série, com o tempo de 1min00s19, superior ao resultado da preliminar, com 1min00s26.