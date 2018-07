Felipe França é ouro nos 50m peito no Mundial em Dubai

Felipe França faturou neste domingo a medalha de ouro nos 50 metros peito no Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta (25 metros), realizado em Dubai. Na final, o brasileiro marcou o tempo de 25s95 e, além da vitória, quebrou o recorde da competição, que pertencia ao sul-africano Cameron van der Burgh, segundo colocado na prova. "Quando eu virei na frente na virada, foi um abraço", disse. "Só com a medalha eu vou sentir o gosto de ser campeão mundial", comemorou, em entrevista ao SporTV.

Esta foi a segunda medalha conquistada por Felipe França no Mundial de Natação. Antes, na quinta-feira, ele havia faturado o bronze nos 100 metros peito. E, naquela oportunidade, ficou insatisfeito com o seu resultado por considerar que tinha condições de vencer a disputa. Agora, com este triunfo, o Brasil acumula três medalhas de ouro e três de bronze em Dubai.

Na final deste domingo, Felipe França fez uma disputa acirrada com Cameron van der Burgh, que é o recordista mundial e entrou para a disputa com o melhor tempo das semifinais. O nadador brasileiro superou o sul-africano por apenas oito centésimos - 26s03 - e ainda quebrou o recorde do campeonato, que era do seu oponente, com 26s14. O pódio dos 50 metros peito foi completado pelo norueguês Aleksander Hetland, com o tempo de 26s29.