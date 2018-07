Felipe França estranha tratamento de 'novo ídolo' Felipe França não conseguiu disfarçar a surpresa com o assédio dos jornalistas, nesta quarta-feira, quando desembarcou no aeroporto de Cumbica, após conquistar três medalhas - incluindo ouro nos 50m peito - no Mundial de piscina curta, em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.