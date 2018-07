Felipe França exalta superação após ouro no Mundial

Depois da derrota, o brasileiro deu a volta por cima e se sagrou campeão mundial nos 50m, prova na qual foi medalha de prata no Mundial de Roma, em 2009. "Nós crescemos como pessoas. Soubemos reconhecer os erros que tivemos, eu e meu técnico (Arilson Silva), e conseguimos nos aperfeiçoar não apenas na natação, mas como seres humanos. Consegui superar a mim mesmo. Acho que por isso Deus fez com que eu passasse por esse processo de perda, para depois conseguir a vitória", declarou.

Além de superar a si mesmo, França venceu o campeão da prova de 100m, o norueguês Alexander Dale Oen, e o sul-africano Cameron Van Der Burgh, campeão dos 50m em Roma e recordista mundial.

Para Felipe França, a vitória foi fruto de muito estudo. "Só tenho a agradecer a Deus por essa conquista. Eu, o PC (biomecânico da CBDA, Paulo Marinho) e o Arilson analisamos e estudamos cada milímetro dessas provas e deu certo. Estou muito feliz", comemorou.

Com a conquista, o nadador se tornou o terceiro brasileiro a subir no lugar mais alto do pódio nesta edição do Mundial - Cesar Cielo venceu a prova dos 50 metros borboleta e Ana Marcela, a maratona aquática de 25km.

Assim, o Brasil alcançou o quarto lugar no quadro geral de medalhas no Mundial, com três de ouro. A China lidera com 13 de ouro e 29 no total. A Rússia soma 14, 7 delas de ouro, enquanto os Estados Unidos acumularam 5 de ouro, e 13 no total.