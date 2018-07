Felipe França leva prata nos 100m peito no Pan-Pacífico de natação

O nadador Felipe França conquistou nesta sexta-feira a segunda medalha brasileira no Pan-Pacífico, que está sendo disputado em Gold Coast, na Austrália. Ele faturou a medalha de prata nos 100 metros peito, com o tempo de 59s82. O atleta, do Corinthians, perdeu o ouro na batida de mão para o japonês Yasuhiro Koseki, que marcou 59s62. O neozelandês Glenn Snyders levou o bronze.

Com a medalha de prata, França mostra boa reação no circuito internacional após cair de rendimento nos últimos anos. Campeão mundial nos 50 metros peito, em 2011, o brasileiro não chegou nem nas finais dos 100 metros nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012. Os fracos resultados o afastaram da seleção brasileira. Contudo, França parece retomar a boa fase com este precioso pódio na Austrália.

O Pan-Pacífico também está marcando o retorno de outro nadador. Michael Phelps, o supercampeão olímpico, faturou sua primeira vitória relevante em sua volta às piscinas nesta sexta, ao ajudar a equipe norte-americana a levar o ouro no revezamento 4x200 metros livre, com o tempo de 7min46s40. Austrália levou a prata (7min47s47) e o Canadá ficou com o bronze (7min58s03).

Individualmente, Phelps ainda está deixando a desejar. Em sua primeira final internacional, ele ficou apenas em quarto lugar na tradicional final dos 100 metros. O americano não passou dos 48s51, enquanto o australiano Cameron McEvoy marcou 47s82, superou o favorito Nathan Adrian, dos Estados Unidos, com 48s30, e faturou o ouro. O bronze ficou com o também australiano James Magnussen, com 48s36.

Os brasileiros não conseguiram se aproximar do pódio. Nicolas Oliveira marcou o tempo de 48s69 e ficou em quinto lugar na final. João de Lucca registrou 48s97 e terminou a prova em sétimo. Sem avançar à disputa de medalha, Marcelo Chierighini disputou a final B e levou a melhor, com 48s68.

Nas demais provas, as irmãs australianas Cate e Bronte Campbell fizeram uma dobradinha, com ouro e prata, na final dos 100 metros livre. A norte-americana Simone Manuel desbancou a compatriota Missy Franklin e ficou com o bronze.

Nos 100 metros peito feminino, a veterana americana Jess Hardy faturou seu primeiro título no Pan-Pacífico nesta prova. Ela superou a japonesa Kanako Watanabe e a canadense Breeja Larson, prata e bronze, respectivamente.