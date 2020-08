Felipe França, Pedro Spajari e Leonardo Santos vencem provas em Portugal

A natação brasileira conquistou três vitórias e mais quatro pódios neste domingo, no último dia de disputa do Open de Loulé, em Portugal. Os triunfos foram de Felipe França, Pedro Spajari e de Leonardo Santos.

Pedro Spajari foi o mais rápido nos 100 metros livre com 49s44, sendo seguido por Breno Correia e Marco Antonio Ferreira Júnior, que empataram na segunda posição, com 50s05. Marcelo Chierighini (50s07) foi o quarto, com Gabriel Santos (50s10) em quinto.

Felipe França ganhou a disputa dos 50 metros peito em 28s38. Leonardo Santos triunfou nos 100m borboleta com a marca de 55s00. Ele também fez parte da equipe do revezamento 4x100 metros medley ao lado de Guilherme Guido, Felipe França e Breno Correia, que obteve a segunda colocação, com o tempo de 3min44s50.

Viviane Jungblut foi a segunda colocada nos 1500m livre com a marca de 16min27s31, repetindo os resultados dos dias anteriores nos 400m livre e nos 800m livre.

Os representantes brasileiros fecharam o evento, iniciado na última sexta-feira, com 18 pódios, sendo dez vitórias, sete segundos lugares e uma terceira posição.