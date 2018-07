Felipe Gutiérrez se reapresenta ao Inter e deve ser o substituto de D'Alessandro

O meio-campista Felipe Gutiérrez se reapresentou nesta quinta-feira ao Internacional após defender a seleção do Chile nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018 e treinou na vaga do argentino D'Alessandro no time titular. A tendência é que o técnico Guto Ferreira utilize o jogador no duelo contra o Juventude, neste sábado, às 16h30, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 23.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

D'Alessandro foi vetado pelo departamento médico por conta de um problema muscular na coxa direita. Seu primeiro substituto seria Camilo, mas também sofreu uma lesão muscular na panturrilha direita e não poderá estar em campo. Outra opção seria o jovem Juan, de 21 anos.

Nesta quinta-feira, os atletas iniciaram os trabalhos com uma atividade de posicionamento e movimentação em campo reduzido e depois fizeram um treinamento de finalização. O elenco colorado fará mais um treinamento nesta sexta-feira, antes de viajar a Caxias do Sul.

O time titular no trabalho desta quinta-feira, no treinamento sem a presença dos goleiros, contou com: Cláudio Winck, Klaus, Víctor Cuesta e Uendel; Charles; Edenílson, Felipe Gutiérrez, William Pottker e Eduardo Sasha; Leandro Damião. O Internacional lidera a Série B com 42 pontos e vem de seis vitórias consecutivas.