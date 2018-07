Felipe Kitadai volta de 'férias' e conquista bronze no judô em Tóquio

TÓQUIO - De volta às competições oficiais depois do terceiro lugar nos Jogos de Londres, Felipe Kitadai conquistou nesta sexta-feira a medalha de bronze no Grand Slam de Tóquio, etapa mais graduada do Circuito Mundial de Judô. Gabriela Chibana, Érika Miranda e Eleudis Valentim perderam nas quartas de final e terminaram no quinto lugar de suas respectivas categorias, enquanto Leandro Cunha caiu na estreia.

Para ficar com o bronze na categoria até 60kg, Kitadai estreou vencendo o casaque Rustam Ibrayev por yuko. Nas quartas-de-final, derrotou Pavel Petrikov da República Checa, por ippon. Já nas semifinais, foi derrotado pelo japonês Hironori Ishikawa, ficando com o bronze por conta da ausência de repescagem na chave em Tóquio.

"Sem dúvidas esperávamos uma bom resultado do Kitadai na competição. A terceira colocação, depois de um merecido descanso, mostra que ele continua entre os melhores do mundo. No geral, o desempenho desse primeiro dia foi bom apesar de acreditar que outros atletas poderiam chegar ao pódio", comentou Amadeu Moura, gerente da seleção sênior.

Uma das esperanças era Leandro Cunha (até 66kg), mas o brasileiro perdeu logo na estreia, para o campeão mundial Rishod Sobirov, do Usbequistão, por ippon. Numa chave com apenas 12 judocas na categoria até 48kg, Gabriela Chibana estreou nas quartas de final, em luta que já valia medalha, e perdeu para Bo Kyeong Jeong, da Coreia do Sul.

Érika Miranda teve mais dificuldades. Ela estreou vencendo venceu Nga Wun Wong, de Hong Kong, mas perdeu nas quartas para a japonesa Takumi Miyakama. Já Eleudis Valentim, também da categoria até 52kg, venceu a sul-coreana Da Sol Park, depois passou pela canadense Audree Francis Methot, mas foi derrotada pela japonesa Yuki Hashimoto. Ketleyn Quadros (até 57kg), por sua vez, perdeu logo na primeira luta para a sueca Emma Barkeling.

"O desempenho do Japão não surpreende. Eles estão trabalhando muito forte para obterem resultados expressivos já que a equipe passa por uma renovação desde os atletas até a comissão técnica", completou Amadeu Moura. A competição segue no sábado e no domingo.