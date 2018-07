Felipe Lima conquista o ouro nos 50m peito na etapa de Pequim da Copa do Mundo

O Brasil conquistou uma medalha no primeiro dia da etapa de Pequim da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros). E ela foi de ouro, assegurada por Felipe Lima, nesta sexta-feira, na disputa dos 50 metros peito no Cubo D'Água, como ficou conhecido o Centro Aquático Nacional de Pequim, palco dos Jogos Olímpicos de 2008.

Felipe Lima completou a disputa dos 50m peito em 26s10, assegurando o ouro da prova, que havia sido vencida nas três etapas anteriores da Copa do Mundo por Cameron van der Burgh - o sul-africano não competiu em Pequim. O pódio foi completado pelo russo Vladimir Morozov, prata com 26s77, e o chinês Xiang Li, bronze com 26s79.

A marca desta sexta-feira foi a melhor de Felipe Lima nos 50m peito nesta temporada, prova em que ele está classificado para o Mundial de Natação em Piscina Curta. E ela lhe rendeu a quarta medalha em 2016 na Copa do Mundo, sendo a primeira de ouro.

Quem sobrou nesta sexta-feira em Pequim foi Katinka Hosszu. A húngara subiu ao pódio nas seis provas que disputou em Pequim. Ela faturou três ouros, nos 200m livre, 50m costas e 200m medley, a prata nos 200m costas e bronzes nos 100m borboleta e 800m livre.

Felipe Lima é o único brasileiro presente em Pequim. Após levar o ouro nos 50m peito, ele vai participar neste sábado da disputa dos 100m peito.