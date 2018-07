Felipe Lima e Daynara sobem ao pódio no Mare Nostrum

Nesta quarta, Daynara foi o destaque da delegação brasileira com o bronze nos 50m borboleta, prova que não é olímpica. A brasileira subiu ao pódio com o tempo de 26s74, ficando atrás da dinamarquesa Jeanette Ottesen e da norueguesa Ingvild Snildal. Na quarta, terminou no quarto lugar os 100m borboleta (59s71).

Etiene Medeiros, que é a quarta colocada do ranking mundial dos 50m costas, foi a segunda mais rápida das eliminatórias em Barcelona, pela manhã, mas não repetiu o desempenho de tarde, terminando em quarto, com 28s84. A prova, que teve a vitória da japonesa Aya Terakawa, viu no quinto lugar a revelação russa Daria Ustinova, de apenas 14 anos.

Felipe Lima ficou com o bronze nos 50m peito em Barcelona, com 27s93, numa prova vencida pelo campeão olímpico Cameron Van Der Burgh. O sul-africano também havia sido o melhor nos 100m peito, na terça, prova em que Lima faturou a medalha de prata.

Também na terça, Joanna Maranhão ficou com o bronze nos 400m medley, com 4min43s70. A vitória foi da estrela húngara Katinka Hosszu. Nesta quarta, Joanna ficou em quarto nos 200m borboleta.

A delegação brasileira conseguiu finais também com Beatriz Travalon (sexta nos 50m peito), Alessandra Marchioro (sétima) e Larissa Oliveira (oitava nos 100m livre). A seleção volta a competir no fim de semana, em Canet (França), na última etapa do Mare Nostrum.