Felipe Lima é prata nos 100m peito em Cingapura e soma 12 pódios na Copa do Mundo

Felipe Lima conquistou, neste sábado, a medalha de prata nos 100m estilo peito na etapa de Cingapura da Copa do Mundo de Natação em Piscina Curta (25 metros). Com o tempo de 57s16, o brasileiro terminou atrás do russo Vladimir Morozov (56s80), enquanto o bronze ficou com o alemão Marco Koch (57s78).

Desta forma, o brasileiro fechou a sua participação na competição de Cingapura com duas medalhas, pois já havia conquistado o ouro ao vencer o 50 m peito, na sexta-feira. No total da temporada, o brasileiro chegou a 12 pódios em 14 provas disputadas.

O ouro de Morozov nos 50m peito foi o quarto consecutivo do russo nessa prova na Copa do Mundo. Dominante, ele venceu todas as sete disputas já realizadas dos 50m livre, dos 100m livre e dos 100m medley na Copa do Mundo. O sul-africano Chad le Clos também acumula sete triunfos consecutivos nos 50m borboleta e nos 100m borboleta.

A etapa de Cingapura foi a primeira da terceira fase da Copa do Mundo. Na sequência, a competição segue para Tóquio, já a partir da próxima terça-feira, e termina em Hong Kong, no próximo final de semana (dias 29 e 30 de outubro).

Após ficar fora dos Jogos Olímpicos do Rio, Felipe Lima utiliza as etapas da Copa do Mundo como preparação para o Mundial de Natação em Piscina Curta, que será realizado entre os dias 6 a 11 de dezembro na cidade de Windsor, no Canadá.