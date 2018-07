Felipe Lima fatura bronze nos 100m peito em Barcelona

BARCELONA - Felipe Lima conquistou nesta segunda-feira a primeira medalha do Brasil nas piscinas de Barcelona neste Mundial de Esportes Aquáticos. O nadador faturou o bronze na final dos 100 metros peito, com o tempo de 59s65. Ele só ficou atrás do australiano Christian Sprenger (58s79) e do sul-africano Cameron van der Burgh (58s97), atual campeão olímpico e medalha de prata nesta segunda. Ao buscar o bronze, Lima deixou para trás o japonês Kosuke Kitajima, bicampeão olímpico - Atenas/2004 e Pequim/2008.

"Eu estava muito bem antes da prova e não tinha nada a perder. Estou nesta prova há muito tempo, batendo na trave. Vim para fazer o meu melhor, deu tudo certo. Agradeço aos meus técnicos", afirmou Lima, em entrevista à Sportv. O atleta de 28 anos nunca havia subido no pódio em um Mundial. "Foi uma trajetória muito bacana, construímos degrau por degrau e ainda vamos conquistar mais até 2016", projetou o nadador, que nadou abaixo da marca de 1min00s pela primeira vez na carreira em Barcelona.

"Nunca tinha nadado abaixo de 1min00s. Aqui pude nadar abaixo disso duas vezes. Nadei ao lado do com o campeão olímpico [Van der Burgh]. Foi uma grande satisfação estar entre estes nadadores. Estou realizado", festejou o brasileiro.