Felipe Lima leva ouro nos 100m peito em etapa húngara da Copa do Mundo

Felipe Lima brilhou no primeiro dia de disputa da etapa de Budapeste da Copa do Mundo de Natação. Nesta quinta-feira, o brasileiro faturou uma medalha de ouro no evento húngaro ao vencer a prova dos 100 metros peito.

Após se classificar à final apenas com o sexto melhor tempo, Felipe Lima brilhou na disputa decisiva, vencida com o tempo de 56s69. No pódio, ele teve a companhia do russo Anton Chupkov, o segundo colocado, e do chinês Lizhuo Wang, que foi o terceiro melhor.

Nesta quinta-feira, Nicholas Santos também subiu ao pódio. O brasileiro foi o terceiro colocado na disputa dos 100 metros borboleta após cravar o tempo de 50s12. O sul-africano Chad Le Cleos faturou a medalha de ouro, enquanto o francês Mehdy Metella levou a prata.

Já Etiene Medeiros não conseguiu subir ao pódio dos 50 metros costas, prova em que as oito finalistas nadaram a distância em 26 segundos. E a brasileira foi a sexta colocada, com o tempo de 26s34. A norte-americana Emily Seebohm, com 26s05, levou o outro, seguido da britânica Georgia Davies e da holandesa Ranomi Kromowidjojo.