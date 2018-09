Felipe Lima fatura 50m peito e leva 2º ouro em etapa da Copa do Mundo

O brasileiro Felipe Lima continua brilhando na Copa do Mundo de Natação. Nesta sexta-feira, ele faturou a sua segunda medalha de ouro na etapa de Doha, no Catar, ao vencer a prova dos 50 metros peito ao cravar o tempo de 26s84, com larga vantagem para os principais concorrentes.

Quem mais se aproximou de Felipe Lima foi o norte-americano Michael Andrew, que fez o tempo de 27s47, em segundo lugar e havia avançado à final com o melhor tempo, logo à frente do brasileiro. E o pódio foi completado pelo russo Kirill Prigoda, que cravou 27s60, ficando na terceira posição.

O ouro conquistado nesta sexta-feira foi o segundo de Felipe Lima em Doha. Na quinta-feira, o brasileiro já havia triunfado nos 100m peito. E ele vai encerrar a sua participação na competição no sábado, com a participação na prova de 200m peito.

Felipe Lima já havia se destacado na primeira etapa da Copa do Mundo nesta temporada, em Kazan, na Rússia, onde conquistou a medalha de ouro nos 50m peito e a de prata nos 100m peito. Agora, portanto, ele já superou esse desempenho, mesmo tendo mais uma prova a disputar em Doha.