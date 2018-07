Felipe Nasr vence na GP2 e ainda sonha com título O brasileiro Felipe Nasr venceu a segunda corrida da GP2 na Bélgica neste domingo. Com uma largada espetacular, o piloto reserva da Williams na Fórmula 1 garantiu a vitória em Spa-Francorchamps, a três etapas para o fim da temporada - a cada etapa são disputadas duas provas, ou seja, restam seis no calendário de 2014.