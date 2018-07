Felipe: ''Ser goleiro de time ofensivo é difícil''

Felipe esteve muito perto de sair do estádio Olímpico como herói do primeiro jogo das semifinais da Copa do Brasil entre Grêmio e Santos, na noite de quarta-feira. Seu primeiro tempo foi perfeito. Até pênalti defendeu. Mas, na etapa final, ele foi vazado quatro vezes e, como o time perdeu de virada por 4 a 3, suas grandes defesas caíram no esquecimento.

"Foi o jogo em que fiquei mais nervoso lá atrás. Xinguei companheiros e gritei palavrões para ver se a turma acordava", disse. "Não podíamos ter dado tantas brechas para que o Grêmio revertesse o marcador", lamentou. "É muito difícil ser goleiro de time ofensivo", admitiu o campeão paulista e que busca chegar à segunda decisão na temporada.

A situação de Felipe no Santos não é estável. Não passou de promessa o reajuste salarial, depois que Neymar e Paulo Henrique Ganso tiveram aumento em fevereiro. Além disso, tem de conviver com constantes comentários, até internos, de que os dirigentes procuram goleiro para chegar e transformar-se em titular. De quebra, há os que defendem o retorno de Fábio Costa, que se virou um transtorno para a nova diretoria.

"Prefiro não falar sobre a situação de Fábio Costa", esquiva-se Felipe. "Se ele não está jogando pode ser por opção de Dorival Júnior ou então em razão de algum problema com a diretoria", disfarça. "Prefiro fazer o meu trabalho, como venho fazendo."

Dorival ficou irritado, ontem, ao ser questionado a respeito da situação do ex-titular. "Não falo mais sobre Fábio Costa e nem me sinto confortável com relação a esse assunto. Quem deve responder sobre isso é o Pedro Nunes (diretor de futebol)", desabafou o treinador. O diretor raramente aparece no Centro de Treinamento Rei Pelé e não atende as ligações telefônicas.

O presidente Luís Álvaro de Oliveira Ribeiro afirma que está tudo em ordem com Fábio Costa e que seu aproveitamento fica a critério de Dorival Júnior. Nesse jogo de empurra-empurra, o que se sabe é que o motivo do afastamento do goleiro por cinco dias foi para discussão de duas propostas. Nenhuma despertou interesse de Fábio Costa, que está em situação favorável: contrato até dezembro de 2014, com salário de R$ 160 mil. Se o Santos quiser se livrar dele, terá de pagar mais de R$ 4 milhões à vista como multa rescisória.