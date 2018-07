Feliz, australiano descarta aposentadoria ou troca de equipe

Surpreso. Foi dessa forma que Mark Webber, da Red Bull, reagiu ao ser questionado sobre uma eventual aposentadoria ao fim da temporada, ou se faz algum sentido os rumores que o colocam na Ferrari no lugar de Felipe Massa. "Aposentadoria? Deixar a Red Bull? Não sei de onde vêm essas coisas", respondeu, rindo, depois de estabelecer a pole position no GP de Mônaco.

O contrato de Webber termina no fim do ano, bem como o de Massa, e as histórias envolvendo os dois pilotos navegam livre pela internet. "Eu me vejo ainda por um tempo na Fórmula 1. Não há razão para pensar em parar, ao menos agora. Acho que estou competitivo ainda, não?", disse com exclusividade ao Estado. O australiano de 33 anos venceu a última prova do calendário, domingo, em Barcelona. Ontem, impôs 294 milésimos para Robert Kubica, da Renault, 2.º colocado, o que dá a Webber boas chances de ganhar a segunda corrida seguida e liderar o Mundial.

"Eu cresci como piloto nessa equipe (Red Bull) e, agora que estamos colhendo os resultados do duro trabalho realizado por anos, eu sairia?", pergunta Webber. "A não ser que eles não mais me desejam. Até agora não deram nenhum sinal disso, temos o melhor ambiente possível."

O fato é que Webber está revertendo a ideia que se estava formando a seu respeito em razão de fracas performances no início do campeonato em relação ao companheiro Sebastian Vettel.

Adrian Newey, projetista da Red Bull, defende Webber. "Ele é bastante sensível para nos informar sobre o carro. Mark é mais que Sebastian em alguns aspectos." Dá a entender que os dois são amigos. "Há duas semanas, meu filho começou a competir de kart, na Inglaterra, e Mark foi lá, dar seu apoio, tentar ser útil, o que não é comum na Fórmula 1", contou Newey.

Webber ocupa a 4.ª colocação no Mundial, com 53 pontos, diante de 70 de Jenson Button, McLaren, líder, 67 de Fernando Alonso, Ferrari, e 60 de seu companheiro de Red Bull, Vettel, 60.

Massa, do seu lado, também riu. "Estão sempre me tirando da Ferrari e eu sempre continuo aqui." Repetiu o que já falou algumas vezes: "O time confia 100% em mim. E eu neles."

"''Ainda não assinei um novo contrato. Não tenho pressa", afirmou Webber ontem. A situação sugere que ele, consciente do potencial do excepcional carro da Red Bull, espera a evolução do campeonato. Se estiver próximo de disputar o título, os valores poderão ser bem mais altos.

Outro que tem o nome muito comentado é Robert Kubica, da Renault. O polonês só tem feito a Renault crescer. "Há cinco meses, esse grupo não sabia se continuaria na Fórmula 1. Hoje, conseguimos uma posição na primeira fila do grid de Mônaco, é um grande avanço", lembrou.