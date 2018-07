'Feliz' com a prata, Fabiana Murer encerra temporada

Em Zurique, Fabiana Murer levou a prata a atingir 4,72 metros, ficando atrás apenas da alemã Silke Spiegelburg, que venceu com 4,79 metros. Assim, ela termina a Diamond League, circuito que conta com 14 etapas - não haverá salto com vara feminino na última delas, semana que vem, em Bruxelas, na Bélgica -, na terceira colocação da classificação geral da prova.

Ao longo desta edição da Diamond League, na qual disputou seis etapas (ganhou quatro medalhas de prata e duas de bronze), Fabiana Murer somou 10 pontos, ficando atrás justamente de Silke Spiegelburg, que foi a campeã do circuito com 17 pontos, e da cubana Yarisley Silva, que terminou com 13 pontos e a segunda colocação na classificação geral.

"Fiquei contente com meus saltos. Estou feliz por terminar tão bem a temporada. Dá motivação para continuar treinando e crescendo até 2016 (na Olimpíada do Rio)", disse Fabiana Murer. "Este ano foi o ano da recuperação. Parei a temporada indoor para me recuperar da lesão no tendão de Aquiles, retomei as competições e fui crescendo ao longo do ano."

Apesar da boa campanha na Diamond League, Fabiana Murer não teve a mesma sorte no Mundial de Atletismo, disputado no começo de agosto, em Moscou, quando não conseguiu defender seu título conquistado na edição anterior do campeonato - terminou em quinto lugar. E seu melhor salto no ano foi no domingo passado, com 4,75 metros numa prova na Alemanha.