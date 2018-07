Fellype Gabriel comanda vitória do Botafogo

Com um show particular de Fellype Gabriel, o Botafogo levou a melhor no clássico contra o Vasco por 3 a 1, ontem, no Engenhão. O atacante marcou os três gols, mostrando muita tranquilidade nas conclusões.

O único gol vascaíno foi de Felipe Bastos, de falta. No segundo tempo, o time ainda perdeu um pênalti com Juninho Pernambucano. O Bota é o vice-líder com 10 pontos, 2 a menos que o Macaé.

Já no Flamengo, com a bruxa das lesões a lhe assombrar, o técnico Joel Santana teve mais um desafio para escalar o time. Ontem, na partida contra o Friburguense, em Macaé, o treinador não contou com Ronaldinho Gaúcho, suspenso, e Vagner Love e Deivid, além dos jogadores lesionados há algum tempo. Precisou confiar na garotada, que não foi tão bem. A vitória magra, difícil por 1 a 0, pela quarta rodada da Taça Rio, foi obtida graças a uma antiga promessa que estava esquecida e um veterano que recupera aos poucos seu espaço.

Paulo Sérgio, de 22 anos, que de grande talento se tornou um esquecido, deu lindo passe para Kleberson, que marcou seu segundo gol desde que voltou ao grupo.

Outros resultados de ontem: Boavista 1 x 2 Nova Iguaçu, Duque de Caxias 1 x 1 Resende e Bonsucesso 2 x 1 Americano.

Gaúcho e Mineiro. O Grêmio ignorou a boa campanha do Veranópolis, que tinha a melhor campanha do Gauchão e 100% em casa, e goleou por 4 a 1. No Mineiro, o Cruzeiro fez 5 a 0 sobre na Caldense, em Poços de Caldas, e segue na caça ao líder Atlético-MG, que bateu o Vila Nova por 2 a 1, fora de casa.