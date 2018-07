Fenômeno ainda está no coração da torcida holandesa

Num país que eternizou os geniais artistas Rembrandt e Van Gogh, até hoje o atacante Ronaldo é reverenciado em Eindhoven, a 120 quilômetros da capital Amsterdam, por suas pinturas em campo. Em vez das mãos, ele usou os pés para deixar seu nome gravado na história do PSV, único clube da cidade e um dos mais tradicionais da Holanda. No moderno Philips Stadium, inaugurado em 31 de agosto de 1913, a imagem do craque jamais será esquecida: quadros com fotos do artilheiro espalhados pela arena têm o peso de um troféu.

"Quando o PSV perde ou joga mal, a torcida logo se lembra dos bons tempos de Ronaldo e Romário", disse o torcedor Daar Weerink, recordando-se do outro craque brasileiro que brilhou pela equipe do seu coração. "Quando o time ganha, quase ninguém se recorda desse dois incríveis atletas. Pelo menos até o próximo jogo", comenta.

Com apenas 18 anos, ele não acompanhou os dois gênios da bola em ação com a camisa do PSV, mas falou sobre eles como se tivesse visto. "Jogaram muito aqui", afirmou, a caminho do Philips Stadium para assistir à partida entre o PSV e o De Graafschap, em 13 de agosto do ano passado - o time da casa goleou por 6 a 0.

Ao lado do amigo Ties Mesman, da mesma idade, Weerink contou que a torcida, em vários jogos, costuma entoar uma música em homenagem aos grandes ídolos do clube e cita Romário e Ronaldo. "Os dois são muito queridos em Eindhoven. São verdadeiros craques."

Timidamente, no meio de uma praça no centro da cidade, ele reproduz, em holandês, a letra da canção, na qual, à exceção de um conhecedor do idioma, só se entende perfeitamente os nomes dos dois brasileiros e o do atacante holandês Ruud van Nistelrooy, com passagens por Manchester e Real Madrid.

Sentado na arquibancada mais alta do Philips Stadium durante o jogo contra o De Graafschap, o torcedor Bouke Tuit, de 26 anos, falava com a reportagem sobre a passagem de Romário e Ronaldo pelo clube, quando um atacante do seu time perde um gol incrível, frente a frente com o goleiro, e ele, irritado, emenda: "Está vendo! Romário não perderia essa chance."

Mais calmo minutos depois, até porque seu time vencia facilmente, ele comentou que só viu Ronaldo jogar nos campos holandeses e garantiu que o atacante também não desperdiçaria aquela oportunidade. "Era goleador." Em seguida, arriscou-se a dizer que Romário foi superior, embora ressaltasse que essa análise "não é nada fácil".

"O Ronaldo faz coisas com a bola que os outros não conseguem. Sou fã dele. " Apaixonado pelo futebol brasileiro, especialmente pela arte dos dribles, Bouke Tuit ficou desapontado ao ler na internet que o Fenômeno "está gordo". "Parece que, atualmente, ele não é mais tão profissional'', lamentou, certamente sem imaginar que, seis meses depois, Ronaldo encerraria a carreira.

Num mundo globalizado, as notícias sobre a luta de Ronaldo contra a balança chegaram rapidamente em Eindhoven e deixaram todos surpresos. "O Ronaldo é bom, mas está muito acima do peso", afirmou Richard Denais, sem saber por que isso ocorreu.

Romário e Ronaldo saíram do Brasil no início de carreira para jogar no PSV. Com arrancadas, dribles e gols históricos, abriram as portas para brilhar em centros mais fortes do futebol europeu. Depois de defender a equipe de Eindhoven, ambos vestiram a camisa do Barcelona e o resto da história todos conhecem.

"Tudo na minha vida começou lá. Fiz muitos amigos, fui muito feliz. É um País maneiro. A noitada, na minha época, era ótima", disse Romário ao Estado.

Entre 1988 e 1993, o Baixinho marcou 165 gols em 167 jogos oficiais, uma marca impressionante. "Vivi muitos momentos maneiros no PSV, ganhei títulos nacionais. O povo tem um carinho muito grande por mim. Isso é maneiro. Deixei um legado por lá. Fiz história."

Aos 17 anos, em 1994, Ronaldo chegou a Eindhoven e deixou saudade também. Fez 67 gols em 71 partidas oficiais e defendeu o PSV por duas temporadas.