Fenômeno brasileiro de 13 anos leva duas pratas em dia de quatro medalhas do Brasil no X-Games

O Brasil terminou o primeiro dia do X-Games de Los Angeles, na Califórnia, com quatro medalhas nas disputas do skate, e duas delas, ambas de prata, foram penduradas no pescoço de Gui Khury, fenômeno de apenas 13 anos. Ele ficou com o segundo lugar na prova geral do skate vertical e no best trick, desafio da melhor manobra, também no vert.

"Fiquei muito feliz com meu desempenho nas duas modalidades e em ter conquistado mais duas medalhas no X-Games. É muito bom estar aqui mais uma vez", comentou Gui após as conquistas em uma competição na qual se sente muito à vontade.

Leia Também Rayssa Leal vence etapa da Liga Mundial de Skate Street na última manobra; Pâmela Rosa é bronze

O skatista paranaense fez história em julho do ano passado, quando se tornou o primeiro atleta a efetuar um 1080º durante um campeonato e o mais jovem a conquistar uma medalha de ouro no X-Games, aos 12 anos. Na ocasião, venceu o best trick. Neste ano, na edição japonesa do badalado evento de esportes radicais, realizada em Chiba, foi bronze na prova do vertical e prata na competição de melhor manobra.

Gui Khury ❌ #XGames 2022 ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ Monster Energy Skateboard MegaPark pic.twitter.com/AOIwbV9s7e — X Games (@XGames) July 21, 2022

No pódio do best trick desta quarta-feira, Gui Khury teve a companhia do também brasileiro Rony Gomes, que ficou com a medalha de bronze. O americano Elliot Sloan foi o campeão. No vertical, o adolescente ficou atrás dos também americanos Jimmy Wilkins e Mitchie Brusco.

A quarta medalha brasileira do dia ficou com Italo Penarrubia, bronze no MegaPark, prova que também teve a participação de Gui, quarto colocado, e Rony, quinto. O vencedor foi o francês Edouard Damestoy, seguido por Elliot Sloan, outra vez em um pódio.