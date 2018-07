Fenômeno japonês de 19 anos bate recorde mundial na natação

Passada a frustração de ficar sem medalha nos Jogos do Rio, apesar de bater o recorde mundial na semifinal, Ippei Watanabe abriu muito tempo a temporada 2017 da natação, neste domingo. Nadando um torneio local em Tóquio, o japonês de apenas 19 anos aniquilou o recorde mundial dos 200m peito.

Ele venceu a prova com o tempo de , quebrando também uma barreira histórica, uma vez que nunca um nadador havia nadado a prova abaixo de 2min07s. O recorde mundial, aliás, era de 2min07s01, de outro japonês, Akihiro Yamaguchi, desde 2012.

Watanabe já vinha encantando o mundo da natação desde 2015, quando quebrou o recorde mundial júnior. No Rio, em agosto, ele nadou a semifinal dos 200m peito em 2min07s22, quarta melhor marca da história e recorde olímpico. Depois, na final, terminou apenas em sexto, com 2min07s87. O ouro foi para Dmitriy Balandin, do Casaquistão.