Fenômeno paralímpico, Rehm conquista 3º ouro e mantém sonho de disputar Jogos Olímpicos

Um dos principais atletas do esporte paralímpico, o alemão Markus Rehm confirmou seu favoritismo e conquistou a medalha de ouro no salto em distância nos Jogos de Tóquio. Foi a terceira medalha dourada consecutiva do atleta. Atual recordista mundial da modalidade, ele garantiu a primeira posição com um salto de 8,18m da classe T64 (amputação de perna). A prata ficou com o francês Dimitri Pavade (7,39m) e o bronze foi para o americano Trenten Merrill (7,08m).

O atleta de 33 anos, no entanto, ficou insatisfeito com sua marca. "Saltar 8,18 m não é tão ruim, mas eu queria um salto mais longo", disse. "Isso é o esporte. Hoje foi a conquista do ouro. Talvez possamos atacar o (recorde mundial) da próxima vez."

Leia Também Markus Rehm e o salto na história paralímpica

Além das conquistas paralímpicas, Rehm é um fenômeno da modalidade porque também tem saltos semelhantes ao de atletas olímpicos. Apenas 14 atletas já superaram o recorde mundial de Rehm, de 8,62m.

O alemão até tentou participar dos Jogos Olímpicos do Rio em 2016, mas teve a permissão negada. A justificativa foi que sua prótese na perna proporcionaria uma vantagem competitiva. Foram feitos diversos estudos científicos sobre o assunto, que acabaram sendo inconclusivos. Se por um lado o amputado demora mais a acelerar por causa da prótese, ele também tem um desempenho melhor no salto por causa dessa tecnologia, do impulso.

"Eu apenas gostaria de nos conectar. Não é lutar um contra o outro", justificou. "Estamos do mesmo lado, mas todos têm que perceber isso", acrescentou. Rehm perdeu um pedaço da perna direita em acidente de wakeboard quando tinha 13 anos.