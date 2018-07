Feras em cena no Rio por pontos olímpicos De olho nas Olimpíadas de Londres, daqui a 2 anos, feras do tatame se enfrentam pelo Grand Slam de Judô, no Rio. Hoje é a vez dos atletas da categoria médio-pesado e pesado (entre 70 e mais de 100 Kg) disputarem o torneio, que começou ontem, com confrontos dos judocas mais leves. Cerca de 360 atletas de 40 países participaram do evento, que conta pontos para os Jogos Olímpicos.