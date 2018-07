Fernanda Berti e Taiana avançam à final na Holanda

Neste sábado, pelas quartas de final, Fernanda Berti e Taiana venceram as suíças Zumkehr e Heidrich por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/17, em 31 minutos. Já nas semifinais, as brasileiras superaram as checas Kolocova e Slukova por 2 sets a 0, com parciais de 21/14 e 21/11, em 34 minutos.

Além de Fernanda Berti e Taiana, outras brasileiras podem conquistar medalhas na Holanda neste domingo. Afinal, Juliana e Maria Elisa vão disputar o terceiro lugar desse Grand Slam com as checas Kolocova e Slukova.

Juliana e Maria Elisa abriram o sábado com vitória sobre as também brasileiras Ágatha e Bárbara Seixas nas quartas de final, de virada, por 2 sets a 1, com parciais de 14/21, 21/16 e 16/14, em 54 minutos.

Nas semifinais, porém, elas não conseguiram vencer mais uma tie-break. Juliana e Maria Elisa perderam para as alemãs Holtwick e Semmler por 2 sets a 1, com parciais de 21/18, 16/21 e 17/15, em 1 hora e 1 minuto.

Assim como Ágatha e Bárbara Seixas, Maria Clara e Carol também foram eliminadas nas quartas de final na Holanda. As irmãs foram batidas pelas checas Kolocova e Slukova por 2 sets a 0, com parciais de 21/16 e 21/14, em 41 minutos.