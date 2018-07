Fernanda Oliveira lidera o Princesa Sofia; Scheidt e Marco Grael estão em quinto Classificada para sua quinta Olimpíada, Fernanda Oliveira segue mostrando que é candidata a mais uma medalha no Rio. A veterana, que veleja com a proeira Ana Barbachan, está na liderança da classe 470 Feminina no Troféu Princesa Sofia, tradicional prova de vela em Palma de Maiorca, na Espanha. Robert Scheidt segue na briga por medalha na Laser, em quinto.