Fernandão perde espaço no S. Paulo de Carpegiani

Responsável direto pelas poucas boas exibições do São Paulo sob o comando de Ricardo Gomes neste ano, artilheiro da equipe na passagem do interino Sérgio Baresi e, agora, sem espaço com Paulo César Carpegiani. A vida de Fernandão não anda boa no São Paulo. O afastamento por causa de lesão na panturrilha esquerda, que durou quatro jogos, fez o treinador planejar o time sem ele. No novo esquema de Carpegiani, não há lugar para o atacante. O técnico montou uma equipe sem um homem de armação. São dois jogadores rápidos abertos pelas pontas e mais dois na frente.

Na formação que treinou ontem pela manhã, para o clássico contra o Santos, domingo, Lucas se posicionou pelo lado direito e Fernandinho pela esquerda. No ataque, ficaram Dagoberto e Ricardo Oliveira.

O estilo de jogo de Fernandão, um pouco mais cadenciado, sem tanta movimentação, não combina com a velocidade que Carpegiani deseja dar ao time. Ele funcionaria na meia, como disse o treinador. Mas, no momento, o São Paulo dispensa um camisa dez.

A outra alternativa é escalar Fernandão no ataque, na vaga de Ricardo Oliveira. O problema é que o goleador está em alta depois de marcar os três da vitória sobre o Grêmio Prudente por 3 a 2. Restou ao atacante ser uma opção para o decorrer dos jogos. "Ficar no banco não é normal, porque o Fernandão é um grande jogador", disse um constrangido Fernandinho ao ser perguntado sobre o atacante. "Mas ele também está voltando de lesão, não está 100% fisicamente. É um jogador muito importante no nosso elenco e ainda vai nos ajudar bastante."

Opção. Fernandão será alternativa para reforçar o meio, como fez contra o Prudente, jogo em que entrou no lugar de Marlos. Em vantagem no placar, o time precisava manter a bola.

Mas, para começar jogando, só se Carpegiani perder algum dos quatro atacantes. O trabalho realizado pelo técnico na sua primeira semana livre no clube é mais um indício disso. Ao assumir o cargo, Carpegiani avisou que aguardava ansiosamente por esse momento para dar sua cara ao time. E Fernandão sobrou. O treinador preferiu apostar na juventude de Fernandinho e Lucas a escolher o veterano. "Mais do que marcar os laterais ou os volantes, temos de nos preocupar em ter um time compacto", explicou Fernandinho.