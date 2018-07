Fernandão reencontra o Beira-Rio pela 2ª vez

A partida em Porto Alegre antecipa o segundo reencontro da torcida do Internacional com Fernandão, que espera fazer um papel melhor desta vez. Em 2009, pelo Goiás, o atacante foi expulso com 13 minutos do primeiro tempo e facilitou a goleada por 4 a 0 do time gaúcho, no Beira-Rio.

Mesmo com o passado de glórias no Sul e a "ajudinha" que deu em 2009, não espera que a torcida colorada o apoie na tarde de hoje. "Joguei lá pelo Goiás e até tive aplausos", recorda. "Mas sei bem que para o torcedor do Inter a paixão é só pelo clube."

Fernandão afirma que está pronto para a cobrança de jogar contra a equipe em que brilhou em 2006, com a conquista da Taça Libertadores da América e do Mundial de Clubes. "Já previa isso, mas vou tratar com naturalidade. Sei o que fizemos no grupo de 2006, mas espero passar meu melhor momento no São Paulo. Quero escrever meu nome aqui", disse o atacante, que atuou nos dois jogos contra o Cruzeiro, pela Libertadores.

Mesmo discurso. Em situação semelhante à do São Paulo, o Internacional volta o foco para o Brasileiro e entrará hoje com todos os titulares disponíveis. O clube gaúcho optou por preservar alguns jogadores e foi surpreendido na estreia - perdeu por 2 a 0 para o Cruzeiro, no Beira-Rio. No jogo seguinte, se recuperou e bateu o Goiás de virada (3 a 2), no Serra Dourada. O técnico Jorge Fossati vai esperar pela recuperação do lateral-direito Nei e do atacante Walter, ambos com desconforto muscular, para definir a equipe que entrará em campo hoje. Os candidatos às eventuais vagas são, respectivamente, Glaydson e Taison.