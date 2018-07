Fernandão vira talismã e muda astral do time

O São Paulo embalou de vez. Eliminou o Cruzeiro nas quartas de final da Libertadores e bateu Inter (2 a 0) e Palmeiras (1 a 0) no Campeonato Brasileiro. Coincidência ou não, tudo desde que Fernandão chegou. Em apenas quatro jogos, o centroavante já ajudou o time a quebrar dois tabus. Primeiro, acabou com a sina de eliminações antes das quartas de final da competição continental. Agora, ajudou o time vencer o primeiro clássico do ano, após seis derrotas. " O Fernandão joga bem e faz aqueles atletas que estão ao seu redor melhorarem", diz Ricardo Gomes.