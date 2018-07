Fernandinho e Lucas são problemas para a Copa do Brasil O São Paulo venceu o Santa Cruz na quarta-feira, em Barueri, por 2 a 0, e se classificou para a próxima fase da Copa do Brasil, mas ganhou dois problemas. O meia-atacante Lucas foi relatado na súmula do árbitro Gutemberg de Paula Fonseca como autor de cotovelada em Everton Sena, do Santa Cruz, e será julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), podendo pegar mais de uma partida de suspensão. O árbitro acrescentou ainda que Lucas tentou reclamar com a arbitragem após a expulsão, mas foi contido pelos jogadores. Já o atacante Fernandinho sofreu fratura na fíbula direita e ficará afastado de 4 a 6 semanas.