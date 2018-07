Fernandinho festeja gol e futura vaga na equipe

PRESIDENTE PRUDENTE - O primeiro gol de Fernandinho na temporada salvou o São Paulo no clássico e voltou a dar esperança ao contestado jogador na equipe de Émerson Leão. A entrada do atacante após o intervalo, na vaga de Jadson, deu vida ao setor esquerdo do Tricolor. Para a torcida, o inesperado chute potente de direita do canhoto foi uma grata surpresa.

No Morumbi, Fernandinho costuma dividir a arquibancada entre vaias e aplausos. Começou o ano como titular, mas perdeu a vaga por conta das falhas defensivas - Leão passou a escalar quatro jogadores no meio-campo. Após a boa atuação deste domingo, ele acredita que volta a ter chance.

"Ele mudou o esquema, estava com um que tomou muitos gols, com três atacantes. Se encaixar, ele vai voltar a jogar assim", disse o atacante, que exaltou o poder de reação da equipe. "Não é fácil levar um, dois, três gols e empatar. A equipe está de parabéns pela superação."

Leão evitou falar em novas oportunidades ao atacante, mas garantiu que não pensa em Fernandinho como reserva. "Para mim, ele é titular, porque joga bem mais do que fica no banco."

A diretoria do São Paulo reclamou dos gastos financeiros que teve para atuar em Presidente Prudente. Foram cerca de R$ 100 mil de hospedagem e transporte e mais R$ 25 mil pelo jatinho fretado para o atacante Lucas ir para a Suíça.