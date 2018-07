Fernandinho salva o São Paulo

Foi mais difícil do que o torcedor imaginava, mas o São Paulo venceu o Catanduvense por 2 a 0 na Arena Barueri, emplacou a oitava vitória consecutiva e reassumiu a liderança do Paulistão.

Embalado por sete vitórias seguidas na temporada, a equipe começou pressionando desde o início para tentar resolver a partida sem maiores sustos. Como já era de se esperar, encontrou um adversário totalmente recuado e sem pretensão de atacar e, para tentar combater a retranca, apostou em toques rápidos pelas laterais e em jogadas de profundidade de Lucas.

O problema é que, mesmo com a bola no pé praticamente o primeiro tempo inteiro, a equipe não sabia o que fazer com ela. Contratado para ser o articulador da equipe, Jadson se escondeu atrás da marcação, dedicou-se a atuar burocraticamente e não armou nenhuma jogada de perigo. Com Lucas sempre perseguido por pelo menos um adversário, o Tricolor passou a tentar resolver tudo na base do drible e afunilava as jogadas, o que favoreceu a muralha armada pelo técnico Roberval Davino. O São Paulo não jogava mal, mas abusava do preciosismo e deixou passar algumas chances onde a simplicidade resolveria.

A segunda etapa repetiu a receita com pequenas alterações. Leão se cansou de Jadson e o trocou por Fernandinho, que mais tarde acabaria se tornando o grande herói da noite. O Catanduvense, por sua vez, adiantou as linhas de marcação e melhorou timidamente sua produção ofensiva. Sem mobilidade, Willian José virou presa fácil e Casemiro, que poderia ser o elemento surpresa, irritou a torcida pelo excesso de efeito nas jogadas.

Leão resolveu arriscar e colocou Maicon e Osvaldo para abrir o jogo e furar a retranca na base da velocidade. As mudanças surtiram efeito e jogaram a equipe ainda mais ao ataque. E se com a bola correndo o gol não saía, a visão de Rodrigo Caio e o oportunismo de Fernandinho no escanteio deram origem ao primeiro gol da partida. A partir daí, a equipe passou a trocar passes e explorar a velocidade dos contra-ataques. No último lance ainda deu tempo de Cléber cortar cruzamento de Fernandinho da esquerda para dentro do próprio gol. Liderança garantida e festa da torcida tricolor no fim.