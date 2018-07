Fernando Alonso coloca a mão no terceiro título

O presidente da Ferrari, Luca di Montezemolo, e o diretor da equipe, Stefano Domenicali, se já não disseram um ao outro, é bem provável que o farão: "Nunca os US$ 12,5 milhões (cerca de R$ 20 milhões) pagos a Kimi Raikkonen para ceder sua vaga para Fernando Alonso no time representaram tão pouco"". A vitória do espanhol, ontem, no GP da Coreia do Sul, em corrida cheia de imprevistos, o fez assumir a liderança do campeonato e deixá-lo com chances de conquistar o título já em Interlagos, dia 7.

A sorte procura os capazes. Ontem não foi diferente. Alonso precisou do imponderável para vencer a dupla da Red Bull, Sebastian Vettel e Mark Webber, na tumultuada estreia do autódromo de Yeongam no calendário da Fórmula 1. A chuva mudou a cara da competição. Associada às dificuldades do escorregadio asfalto da pista de 5.621 metros, levou a direção de prova adiar a largada por quase uma hora e manter o safety car no circuito nas 18 voltas iniciais da corrida.

Webber errou duas voltas depois, bateu, abandonou e levou consigo Nico Rosberg, da Mercedes. "Culpa totalmente minha"", falou o australiano.

E Vettel, líder o tempo todo, em condições bastante difíceis,teve problemas no motor Renault do seu Red Bull na 46.ª volta, a nove da bandeirada, e entregou a Alonso não só a vitória como a primeira colocação no Mundial, que passaria a ser sua. "Tive sorte"", definiu o piloto da Ferrari. Não quer nem saber de falar em poder ser campeão. "Assim como Webber errou e Vettel não terminou a prova, pode acontecer o mesmo. Foi uma grande vitória, hoje, mas ainda restam duas etapas pela frente.""

Lewis Hamilton, da McLaren, classificou-se em segundo e Felipe Massa, companheiro de Alonso, voltou ao pódio, terceiro, depois de dois resultados ruins em Cingapura e no Japão. "Voltar ao pódio foi importante para mim"", afirmou Massa, dando a entender estar sob grande pressão para ajudar a Ferrari a ser campeã.

O histórico da temporada, com Alonso, Webber, Vettel, Hamilton e Button lutando ponto a ponto, sugere que o campeão será conhecido apenas na prova final, uma semana mais tarde da corrida de Interlagos, em Abu Dabi. Mas se a história valer para alguma coisa a fim de se projetar o futuro, Alonso pode celebrar seu terceiro título em São Paulo, como foram os outros dois, em 2005 e 2006, pela Renault.

Frieza. Nada eufórico, como poderia se supor, Alonso comentou o resultado de ontem: "Como disse, precisamos nos classificar no pódio com regularidade e é o que tem acontecido nas últimas sete etapas"", explicou o líder da equipe que reagiu de forma extraordinária depois de temporada que parecia já perdida.

Após o GP da Grã-Bretanha, décimo do ano, em julho, Alonso somava 98 pontos diante de 145 de Hamilton, líder, ou seja, estava 47 pontos atrás. Com sua vitória, ontem, a quinta em 2010, Alonso chegou a 231 pontos diante de 220 de Webber, 210 de Hamilton e 206 de Vettel, ou 11 pontos de vantagem, os quatro com chances de serem campeões.

Schumacher, da Mercedes, disputou bela corrida ao se classificar em quarto, enquanto Rubens Barrichello, Williams, foi sétimo, Bruno Senna, Hispania, 14.º, e Lucas Di Grassi, Virgin, abandonou na 42.ª volta.