Fernando Alonso terá que passar por exame médico da FIA para correr no Bahrein Na primeira prova da temporada de 2016 da Fórmula 1, na Austrália, há cerca de duas semanas, o espanhol Fernando Alonso sofreu um assustador acidente em que a sua McLaren tocou a Haas do mexicano Esteban Gutiérrez, o que fez com que o carro saísse do chão e, ao bater na brita, capotasse e batesse com força na barreira de proteção de pneus.