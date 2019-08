Fernando Diniz é demitido do comando do Fluminense após derrota para o CSA no Rio

Fernando Diniz não resistiu à derrota do Fluminense para o CSA, domingo, e foi demitido pelo clube carioca na manhã desta segunda-feira. Seu cargo já estava por um fio. O inesperado revés, no estádio do Maracanã, ainda derrubou a equipe para a zona de rebaixamento. O auxiliar técnico Marcão vai assumir o time de forma interinamente até que a diretoria encontre um novo treinador.

"O Fluminense FC desligou, na manhã desta segunda-feira, o técnico Fernando Diniz. O clube agradece o treinador e deseja sorte em sua carreira", anunciou a diretoria do clube, em comunicado oficial. "A diretoria trabalha na contratação do novo treinador e o auxiliar técnico Marcão assume a equipe interinamente."

Na noite de domingo, após a derrota, Diniz admitiu que estava sob forte pressão no comando da equipe, mas afirmou que se mantinha firme no cargo. "Eu vou continuar com o meu trabalho, que é correto. Estou determinado a manter o meu planejamento", comentara o treinador. Alguns jogadores também saíram em defesa do comandante, mas isso não foi suficiente para mantê-lo no cargo por mais uma rodada. O Flu ocupa a 18ª colocação, à frente apenas de CSA e Avaí.

Diniz, contudo, foi alvo da torcida ao longo da partida e, principalmente, após o apito final. Ao fim de um jogo no qual o Flu registrou 33 finalizações, mas não conseguiu balançar as redes, o treinador foi vaiado, junto com os jogadores. Também ouviu xingamentos e frases como "time sem vergonha".

Nesta segunda-feira, a diretoria tomou a decisão de mudar o comando da comissão técnica, na esteira de seguidos resultados irregulares do time. O Fluminense vem de duas derrotas consecutivas, sendo quatro revezes nos últimos cinco jogos. Foi o suficiente para deixar a equipe na 18ª e antepenúltima colocação da tabela do Campeonato Brasileiro, com apenas 12 pontos, a dois do Cruzeiro, primeiro time fora da zona da degola.

O técnico assumiu o Fluminense em dezembro do ano passado, após a disputa do Brasileirão. Desde então, o time registrou 18 vitórias, 15 derrotas e 11 empates, em 44 jogos disputados. O aproveitamento foi de 49,2%. No total, foram 71 gols marcados e 48 gols sofridos. No Brasileirão, o time carioca é dono da segunda pior defesa até agora.

Sem Diniz, Marcão vai comandar o Flu nesta quinta-feira na partida contra o Corinthians pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, em São Paulo. No fim de semana, o time vai descansar porque o duelo com o Palmeiras foi adiado. Assim, na sequência, o jogo seguinte será novamente contra o Corinthians, no Maracanã, na quinta seguinte, dia 29.