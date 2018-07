Fernando Ernesto disputa os 100m livre após desempate A Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) definiu nesta segunda-feira o segundo representante do Brasil na disputa dos 100 metros livre no Mundial de Barcelona. Fernando Ernesto Santos superou Nicolas Oliveira, após empate no tempo dos dois nadadores nas últimas competições, para defender a equipe nacional em uma das provas mais aguardadas do Mundial.