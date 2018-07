Fernando Reis obtém liminar e poderá disputar Pan de Levantamento de Peso

Em meio a uma briga política com a Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos (CBLP), Fernando Reis obteve a liminar na 6ª Vara Cível Federal de São Paulo, na segunda-feira, e foi liberado pela Justiça a participar do Campeonato Pan-Americano da modalidade, em julho, em Miami.

"Defiro parcialmente a liminar requerida, para determinar que a ré Confederação Brasileira de Levantamento de Pesos proceda à reserva da vaga do Autor junto à lista de inscrição dos atletas brasileiros da modalidade de levantamento de peso que participarão do evento denominado 'Campeonato Pan-Americano Adulto 2017', a fim de assegurar a sua eventual participação na competição referida", indicou o documento.

O atleta, quinto colocado no levantamento de peso nos Jogos Olímpicos do Rio, não havia sido convocado para a competição continental pela CBLP sob a justificativa de que não havia participado do Campeonato Brasileiro, em maio. Segundo Enrique Montero, presidente da CBLP, o torneio nacional era a única seletiva para o Campeonato Pan-Americano.

Vivendo nos Estados Unidos, o principal representante do País na modalidade participou de um torneio em Doral, no qual alcançou 412 kg no total, 44 kg acima do índice exigido pela CBLP, e esperava homologar o resultado para representar o Brasil no Pan. A entidade nacional, por sua vez, não havia reconhecido a validade da competição norte-americana.

"No que concerne especificamente às provas de qualificação para o evento “Campeonato Pan-Americano 2017”, observa-se, da leitura do regulamento apresentado como Doc. ID nº 1598341, item nº 14, que a marca mínima qualificativa para a categoria descrita como “Pan-Americano Adulto” seria de 368 kg para atletas masculinos com peso superior a 105 kg", descreveu o documento.

"Nesse cenário, o Autor apresenta aos autos as tabelas de docs. ID números 1598411, 1598429 e 1598434, nas quais é possível aferir, sem grandes dificuldades, a obtenção da marca de 412 quilos durante as provas classificatórias. Corroborando o fato, consta, ainda, dos autos, ofício remetido à ré CBLP pela Federação Paulista de Levantamento de Peso informando que o Autor atingira a marca de 412 kg, “superando o índice pré-estabelecido pela Convocatória em seu item 14” (Doc. ID nº 1598434)", complementou.

O Campeonato Pan-Americano de Levantamento de Peso será a única seletiva para o Campeonato Mundial, em novembro, também nos Estados Unidos. Caso fosse impedido de participar da disputa classificatória, Fernando Reis ficaria fora das principais competições do ano.