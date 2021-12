Fernando Scheffer vai à final dos 200m no Mundial de Piscina Curta em Abu Dabi

O brasileiro Fernando Scheffer se garantiu nesta sexta-feira na final dos 200 metros livres do Mundial de Natação em Piscina Curta, que está sendo disputado em Abu Dabi, nos Emirados Árabes. O nadador gaúcho, bronze na distância nos Jogos Olímpicos de Tóquio-2020, fez o tempo de 1min42s42, o menor entre todos os 23 atletas que participaram das eliminatórias.

O segundo melhor desempenho foi o do sul-coreano Sunwoo Hwang, que foi apenas um centésimo mais lento que Scheffer. Em terceiro ficou o britânico Duncan Scott, a apenas 0s16. O também brasileiro Murilo Setin fez o tempo de 1min43s08, o 10.º melhor, e com isso será o segundo reserva da final.

Nos 100 metros borboleta, Vinicius Lanza se garantiu nas semifinais ao nadar em 50s11, o sétimo melhor tempo. O líder do dia foi o suíço Noe Ponti, que marcou 49s49.

Já Giovanna Diamante ficou a apenas 68 centésimos de ir à final dos 200 metros borboleta ao marcar 2min07s28, enquanto que a italiana Ilaria Cucinato passou na oitava colocação com 2min06s60 e a russa Svetlana Chimrova foi a mais veloz, com 2min05s12.

Nos 800 metros livre, Viviane Jungblut se despediu do Mundial de Piscina Curta com o 11.º tempo, com a marca de 8min24s78. Gabrielle Roncatto, por sua vez, terminou no 18º lugar ao nadar a distância em 8min33s81.