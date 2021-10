Fernando Scheffer leva bronze em prova acirrada dos 200m livre pela Copa do Mundo

Fernando Scheffer fechou sua participação na etapa de Kazan, na Rússia, da Copa do Mundo de Natação, com medalha de bronze nos 200m livre. O medalhista olímpico brigou até o fim pelas primeiras colocações da prova que aconteceu neste sábado e terminou na terceira posição com uma marca de 1m42s83.

O sul-africano Matthew Sates e o lituano Danas Rapsys tomaram a frente da prova e marcaram exatamente o mesmo tempo na chegada. Os dois dividiram o título na piscina de 25 metros da competição organizada pela Federação Internacional de Natação.

Fernando Scheffer não largou bem, mas se recuperou rapidamente e conseguiu se manter entre os primeiros durante o restante da prova. Na eliminatória, o brasileiro fez o tempo de 1m43s67 e ficou em segundo em sua bateria, avançando à final com a terceira melhor marca entre os oito finalistas.

Antes de conquistar a medalha em sua primeira final nesta etapa da Copa do Mundo, Fernando Scheffer também disputou outras duas provas e ficou na 11ª colocação geral em ambas. Nos 400m livre, o brasileiro fez um tempo de 3m47s41. Já nos 100m livre, alcançou um tempo de 48s23. Apesar de ter conseguido o segundo melhor tempo de suas baterias, não foi suficiente para avançar às finais.

O atleta do Minas Tênis Clube disputou a terceira etapa do torneio mundial em Doha, no Catar, durante a última semana e conseguiu o sexto lugar nos 100 metros livre, a quarta posição nos 200 metros livre e ficou em quinto nos 400 metros livre. Esta quarta etapa da Copa do Mundo de piscina curta é a última do mundial.