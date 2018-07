Fernando Torres vira referência no ataque do Chelsea

SÃO PAULO - Tudo na vida de Fernando Torres é superlativo. Quando em 31 de janeiro de 2011, último dia da janela de transferências do inverno europeu, o Chelsea pagou ao Liverpool 58 milhões (R$ 156,3 milhões no câmbio atual) pelo atacante, estava ali estabelecido um novo recorde no futebol inglês.

Nunca antes um clube do país havia gasto tanto para comprar um jogador. Ao adquirir um atacante rápido, forte e preciso nos dribles e chutes, os Azuis tinham certeza de que valia a pena empregar tanto dinheiro em Fernando Torres. Mas, como tudo na vida do atacante é superlativo, ele amargou um jejum de gols histórico. Reserva de Didier Drogba, o espanhol ficou incríveis 150 dias sem marcar, de 24 de setembro de 2011 a 18 de março deste ano. Nesse período, ele foi bastante criticado pela torcida e pela imprensa por causa de seu baixo rendimento e chegou a ser cogitada a sua saída.

Apesar disso, Torres não jogava tão mal quanto parecia. Aos poucos, ele emitia sinais de melhora em seu desempenho. Quase sempre que saía do banco El Niño marcava gols importantes, como o do empate por 2 a 2 com o Barcelona, na volta da semifinal da Copa dos Campeões, marcado em um momento em que o time espanhol pressionava muito o Chelsea.

É preciso ressaltar também a mudança de posicionamento de Torres. No clube londrino, ele passou a atuar mais longe da área e a dar assistências para os companheiros. Com a saída de Drogba, o espanhol voltou à sua posição, teve mais minutos em campo e hoje é a referência ofensiva da equipe.