Ferrari dá ultimato público a Felipe Massa

MADONNA DI CAMPIGLIO - Diante do fraco desempenho de Felipe Massa nos dois últimos campeonatos, Stefano Domenicali, diretor da Ferrari, deu ontem um ultimato público a seu piloto: "Temos de ser realistas, a temporada é crucial para ele e o seu futuro", afirmou em Madonna di Campiglio, na Itália.

Dia 3, a Ferrari apresenta o modelo de 2012 em Maranello, sua sede, mas já nos dias 7 e 8 Massa o pilota em Jerez de la Frontera, na Espanha. Fernando Alonso assume o carro nos dois dias seguintes. Massa já ouviu de Domenicali que desde as primeiras experiências terá de produzir bem mais do que nos Mundiais de 2010 e 2011. "Faremos de tudo para Felipe poder dar tudo de si. Seu potencial é bastante elevado, sabemos." Perdeu o campeonato de 2008 por um ponto, 98 a 97, para Lewis Hamilton, da McLaren. E Domenicali completou: "Esperamos muito dele".

O mais importante nessa postura agora exposta do diretor da Ferrari é a forma como colocou a pesada cobrança. O italiano justificou: "Sob pressão Felipe reage melhor". É uma filosofia distinta da usada até agora. Domenicali e o presidente da empresa, Luca di Montezemolo, questionavam a enorme diferença de desempenho para o companheiro, Fernando Alonso, mas sem serem ameaçadores. Nas entrevistas Massa não sugeria estar preocupado.

A respeito do modelo de 2012, Domenicali disse: "Representa um rompimento com o passado. Será bem diferente do carro de 2011. Adotamos novos conceitos, nunca utilizados nos modelos precedentes", adiantou. "Mas temos de nos manter calmos, saber reagir se, no princípio, as coisas não saírem como planejamos." O Mundial começa dia 18 de março, na Austrália.