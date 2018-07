Ferrari desmente boatos sobre saída de Massa

Desta vez começou mais cedo do usual: a Ferrari dispensará Felipe Massa. Depois de uma etapa apenas, o GP da Austrália, domingo, em que Massa não esteve bem, os rumores da queda do piloto brasileiro ganharam força e a imprensa italiana já discute até quem pode substituí-lo. O assessor de imprensa da equipe italiana, Luca Colajanni, deu a entender, ontem, não se atingir mais com essas histórias. E desmentiu categoricamente os boatos. "Nenhum fundamento.".

Como prova do apoio ao piloto que vive o pior momento técnico na carreira, os mecânicos da Ferrari trabalhavam, ontem, no circuito de Sepang, na montagem do novo carro que Massa utilizará a partir de amanhã, quando começam os treinos livres do GP da Malásia, 2.ª prova do campeonato. Massa passará a competir com o chassi número 294 em vez do 293, que ficará na reserva.

Um exame mais detalhado só poderá ser feito na sede da Ferrari, em Maranello, mas a primeira análise do chassi usado por Massa, em Melbourne, não revelou existir problemas. Massa pediu o exame em razão de os seus pneus macios acabarem depois de apenas cinco voltas no circuito Albert Park enquanto os de Fernando Alonso tinham autonomia bem maior.

No domingo, Stefano Domenicali, diretor da escuderia italiana, lembrou que Massa não produziu como na pré-temporada, por exemplo, por causa da enorme pressão a que está submetido. Seu contrato termina no fim do ano. "Nessas condições, por vezes produzimos menos. Precisamos estar próximos de Felipe." Até solicitou ao seu engenheiro, o inglês Rob Smedley, para maneirar nas cobranças.

Tudo o que a Ferrari quer de Massa é maior proximidade de Alonso na classificação, na corrida e também marque bons pontos quando possível. Todos na organização compreenderam, depois de dois anos, que é o espanhol quem pode conquistar os melhores resultados.

Massa tem a seu favor dois aspectos: sua carreira é gerenciada por Nicolas Todt, filho do atual presidente da FIA, Jean Todt, homem de muita força no automobilismo. Mais: não seria conveniente à imagem da Fiat, líder do mercado brasileiro há sete anos, onde este ano produzirá quase um milhão de veículos, colocar na rua o principal representante do País na Fórmula 1. A Fiat é a dona da Ferrari. Agora, tudo tem limite.