Ferrari diz ter contato diário com família de Schumacher

MARANELLO - A Ferrari manifestou publicamente o seu apoio a Michael Schumacher no processo de recuperação do grave acidente que o alemão sofreu no dia 29 de dezembro, quando esquiava nos Alpes franceses. Nesta quinta-feira, a equipe divulgou nota no site oficial revelando contatos com a família do ex-piloto alemão e também criou uma página especial para que os fãs enviem as suas mensagens.

A escuderia revelou que Luca di Montezemolo, presidente da Ferrari, e Stefano Domenicali, chefe da equipe, mantém contato constante com a família de Schumacher. "Mais de duas semanas se passaram desde que Michael Schumacher teve o acidente de esqui. Em Maranello, Luca di Montezemolo e Stefano Domenicali estão em contato diário com a família para se manterem atualizados sobre a situação", disse a equipe.

No final de dezembro, Schumacher sofreu grave acidente quando esquiava nos Alpes franceses, pois ao cair, bateu a cabeça em uma pedra. Desde então, o ex-piloto alemão está internado em um hospital na cidade francesa de Grenoble em estado de coma induzido.

O dono de sete títulos mundiais na Fórmula 1 também passou por duas cirurgias na cabeça. O hospital e a família não têm divulgado informações sobre o estado de saúde de Schumacher com frequência, apenas declarando que seu quadro é "estável", mas "crítico".

Schumacher tem forte ligação com a Ferrari, equipe pela qual competiu entre 1996 e 2006, com a conquista de cinco dos seus sete título mundiais, entre 2000 e 2005. Assim, nesta quinta, a escuderia criou uma página especial, intitulada "Forza Michael" para reunir mensagens de apoio ao alemão.

A primeiras delas foi de Montezemolo. "Michael, meus pensamentos estão sempre com você, com muito carinho! Todos na Ferrari estão acompanhando a sua situação, assim como eles faziam em tantos Grandes Prêmios que você ganhou com a gente e eu estou certo de que você também vai vencer essa batalha muito importante!", escreveu o presidente da Ferrari.